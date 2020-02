Homem furta serra elétrica e é preso em flagrante em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas foi acionada na tarde deste domingo (16), para atender a uma situação de furto na Rua Iratauá, na altura do Jardim Monte Carlo. Um homem foi preso em flagrante.

De acordo com o relatório da PM, testemunhas viram um homem pulando para dentro de um ferro velho e logo em seguida, pulando para fora do estabelecimento com uma serra elétrica na mão. Ele estava usando uma bicicleta preta. A equipe realizou patrulhamentos na região e conseguiu encontrar um homem com as mesmas características mencionadas pelas testemunhas, as margens da BR 369, na saída para Rolândia. Foi dada voz de abordagem para o suspeito, que imediatamente soltou a serra que estava nas mãos e tentou fugir na bicicleta, sentido a PR 444, entrando em uma mata.



Os policiais entraram na mata e conseguiram localizar e dar voz de prisão ao suspeito que passou a agredir os policiais com socos e pontapés, na tentativa de fugir novamente. Ele foi contido e confessou que pegou a serra de dentro do ferro velho. O proprietário do local foi contatado pela PM e reconheceu o objeto como sendo de sua propriedade.



O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado até a delegacia da cidade.