Ratinho virá em março liberar início do contorno e autorizar licitação do CDP

O governador Ratinho Júnior virá a Arapongas no mês de março para liberar a ordem de serviço da construção do contorno rodoviário e assinar a licitação do Centro de Detenção Provisória (CDP). A informação foi dada na manhã desta sexta-feira (14) pelo prefeito Sérgio Onofre, durante evento que lançou o Plano de Segurança Pública para 2020. “Faz três anos que estamos cobrando de forma insistente a construção desse contorno. Participei de todas as reuniões em Curitiba, numa luta incansável. Mas nesta semana tivemos a confirmação por parte da Procuradoria Geral do Estado, a PGE, de que finalmente todos os entraves foram superados e que a Viapar concordou em pagar as desapropriações”, destacou Onofre.

Segundo ele, dos 34 proprietários de áreas impactadas pela obra, 27 já concordaram com os valores. Para os que não concordaram, os valores serão depositados em juízo, ficando a empresa autorizada a iniciar os trabalhos. O contorno deverá começar na região do quilômetro 191 da BR-369, alguns metros ao norte do totem que demarca o Trópico de Capricórnio. A nova pista seguirá a leste da rodovia e voltará a se encontrar com a estrada principal nas proximidades do Pavilhão de Exposições de Arapongas, pouco antes da praça de pedágio do município. O investimento previsto é de R$ 123 milhões e a extensão total do contorno será de 10,2 quilômetros. “Temos lutado muito por esta obra porque primeiro ela é um direito das pessoas que pagaram pedágio, segundo porque ela vai mudar a cara de Arapongas”, acrescentou Sérgio Onofre.

Já o CDP, segundo o prefeito, recebeu adequações importantes no projeto. A obra é estimada em R$ 9,7 milhões e vai permitir a desativação da antiga cadeia, localizada na área central da cidade. Ratinho também deverá liberar duas unidades do projeto Meu Campinho (uma no Conjunto Tropical e outra no Águias), além de pavimentação na marginal localizada em frente à antiga Vamol e uma escola na região do Alto da Boa Vista.