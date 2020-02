Vítima de assassinato em Arapongas é identificada

Foi identificado o homem assassinado na manhã desta sexta-feira (14), em Arapongas. Danilo Aparecido de Melo, 28 anos foi morto com golpes de uma barra de alumínio pontiaguda, na praça da Igreja Matriz.

De acordo com informações da Guarda Municipal (GM), Melo tinha familiares na Vila Araponguinha, contudo, vivia nas ruas. Ele foi morto após um desentendimento com outro morador de rua.

CRIME

A GM foi acionada por testemunhas e foi até o local averiguar a situação."Nós recebemos ligações de populares que falaram de uma briga na praça. Quando chegamos encontramos o provável autor do crime todo sujo de sangue. Ele foi preso", relata guarda municipal Mônica Paucich.

A arma usada para matar o morador de rua também foi encontrada. "O suspeito tinha escondido a arma, mas testemunhas apontaram onde a arma estava escondida, e encontramos uma barra de alumínio de aproximadamente 30 centímetros e com uma ponta, que possivelmente foi usada para matar a vítima, que estava no mato, do outro lado da praça", conta Mônica.

Até às 15h30 o nome do autor do assassinato e a motivação da briga que resultou no crime não foram divulgados.