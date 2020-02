Conselho Municipal de Política Cultural fez primeira reunião ordinária do ano

Nesta sexta-feira, dia 14, aconteceu a 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Política Cultural, onde entre outros assuntos, foram apresentadas às ações para o setor durante o decorrer de 2020.

Na oportunidade o secretário de Cultura, Geison Cortez explicou que o cronograma oficial da temporada cultural deste ano está em fase de finalização e brevemente deverá ser divulgado. Ele também aproveitou para agradecer o pessoal do Conselho de Cultura pela sua colaboração para o sucesso do Natal passado, principalmente no que tange ao projeto da decoração natalina, cujos gastos totais tiveram auxílio do Fundo Municipal de Cultura, com contrapartida do orçamento da Secretaria da Cultura.

“Essa atuação do nosso Conselho de Cultura teve grande importância no que diz respeito à elaboração e execução de uma das mais belas e atrativas decorações natalinas em nossa região e aproveitamos para agradecê-los e reiterar a expectativa de continuarmos trabalhando em consonância para o desenvolvimento do segmento cultural local”, comentou Cortez.

A reunião aconteceu na sede dos Conselhos Municipais, onde também foi apresentado aos membros do Conselho um portfólio detalhado do trabalho da decoração Natalina do ano passado, dentro da política de transparência pública.

Números do Natal

Finalizando, durante a reunião foi divulgado o registro de público durante a Programação Natalina, cujos próprios números atestam o sucesso da festa. Confira:

Chegada do Papai Noel – 01/12 – 6.000 pessoas

Casa do Noel – de 7 a 23/12 - Total de 4.100 pessoas

Palco Cultural – de 08 a 20/12 – Total de 1.300 pessoas

Ornamentação da Praça da Matriz– de 01 a 23/12 – Total de 18.400 pessoas

Total Geral –29.800 pessoas