Homem é assassinado em Arapongas 

Um homem foi assassinado no final da manhã desta sexta-feira (14) em Arapongas. O homicídio aconteceu na Praça da Igreja Matriz, no centro da cidade.

A princípio o crime foi motivado após uma briga entre dois andarilhos. O suspeito foi preso, conforme a Guarda Municipal (GM).

Segundo a GM Mônica Paucich, quando a equipe chegou, encontrou um homem em cima da vítima, todo sujo de sangue. "Nós recebemos ligações de populares, que falaram de uma briga na praça, quando chegamos encontramos o provável autor do crime todo sujo de sangue. Ele foi preso," detalha.

A arma usada para matar o morador de rua também foi encontrada. "O suspeito tinha escondido a arma, mas testemunhas apontaram onde a arma estava escondida, e encontramos uma barra de alumínio de aproximadamente 30 centímetros e com uma ponta, que possivelmente foi usada para matar a vítima, que estava no mato, do outro lado da praça" explica a GM.

O Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana foi chamado.