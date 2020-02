Forças de Segurança de Arapongas apresentam Plano Municipal de Segurança Pública 2020; ASSISTA

As Forças de Segurança de Arapongas se reuniram nesta sexta-feira (14), em solenidade realizada na prefeitura da cidade, para apresentar o Plano de Segurança Pública 2020 e fazer a divulgação oficial dos dados da criminalidade do município no ano passado. Os números, obtidos com base nos relatórios de ocorrências, servem para nortear os trabalhos que serão desenvolvidos na cidade no combate à criminalidade.



De acordo com os dados apresentados, de 2018 para 2019 houve registro de diminuição na maioria dos crimes cometidos na cidade: furtos e roubos de veículos (-7,81%), roubos agravados (-15,79%), roubos simples (-20,11%), furtos (-9,34%) e roubos a comércios (-31,11%). As mortes registradas no trânsito da cidade também diminuíram ano passado em relação a 2018, com queda de 33,33%. Dois tipos de crimes registraram aumento no período: homicídios (12,5%) e furtos qualificados (6,53%).



De acordo com o secretário de Segurança e Trânsito do município Paulo Sergio Argati, este é o quarto ano em que o trabalho é apresentado, e mais uma vez, os dados mostram diminuição da criminalidade. “Desde 2017 realizamos a apresentação do Plano, e ano após ano, percebemos a diminuição dos crimes cometidos na cidade, com destaque para o número de homicídios, que em 2016 eram 21, fomos diminuindo este número ano a ano, chegamos a 7 em 2018, e em 2019 tivemos 8 homicídios registrados. Com o trabalho integrado, queremos diminuir ainda mais os números da criminalidade em Arapongas”, detalhou Argati.



A gestão integrada da Segurança Pública municipal, une as atuações da Guarda Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Conselho Comunitário de Segurança. Para o prefeito de Arapongas Sergio Onofre, a união de esforços aplicada para combater a criminalidade em Arapongas, serve de exemplo para todo o Estado. “Graças ao trabalho conjunto realizado por todos os órgãos de segurança da nossa cidade, temos alcançados resultados positivos no combate a criminalidade, e já no primeiro ano de atuação no nosso Plano Municipal de Segurança Pública, recebemos um prêmio em nível estadual, o que mostra que nossa atuação nesse sentido, serve como uma vitrine para outros municípios”, disse.





