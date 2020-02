Prefeitura de Arapongas executa cronograma de capina e roçagem

A Secretaria Municipal de Agricultura, Serviços Públicos e Meio Ambiente (Seaspma), tem desenvolvido um cronograma de atividades voltadas aos serviços de capina e roçagem, desenvolvidos pelas equipes da empresa Ecsam – Serviços Ambientais. Nesta semana, os trabalhos de roçagem foram executados em trecho da Avenida Rouxinol – nas proximidades do Max Atacadista, e devem seguir sentido à Zona Sul, onde serão feitas as limpezas de rotatórias e canteiro central.

Os serviços nos canteiros centrais vão se estender também pela Avenida Maracanã (próxima à antiga Mercedez), seguindo em direção à Rua Guaratinga, no Parque Industrial II. Na etapa seguinte, as praças públicas da Avenida Gaturamo também irão receber tais serviços.

A limpeza do canteiro central seguirá até em direção ao Hospital Norte Paranaense (Honpar) e, posteriormente até o Conjunto Tropical, incluindo o canteiro central e praça na entrada do bairro. Ainda nesta quinta-feira (13), as equipes já se encontram em serviços na Rua Rouxinol, paralelo à Rua Bonito do Campo, perto do Samu.

“Temos um cronograma extenso de atividades, com o tempo firme, conseguimos fazer com que os serviços rendam, trazendo um aspecto bonito e limpo para o município. Contudo, pedidos a colaboração de todos, para que evitem jogar lixo nas ruas, e demais demais espaços públicos. Lugar de lixo é no lixo", afirma o gerente de Agropecuária e Desenvolvimento Sustentável, Elias Maschetti.

Ele inclui também que os serviços de capina também estão em andamento na Vila Araponguinha e bairros adjacentes, partindo para a Vila Aparecida e Jardim Aeroporto. Todos os materiais recolhidos durante ambos os serviços de limpeza pública são encaminhados ao aterro.

Atualmente prestam serviços de roçagem, capina e varredura em Arapongas, incluindo o Distrito de Aricanduva, cerca de 62 profissionais terceirizados.