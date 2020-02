Combate à dengue é tema de palestra no Detran de Arapongas

Na última quarta-feira (12), agentes de Combate a endemias (ACE’s) realizaram uma palestra voltada ao combate à dengue, na sede do Detran-Arapongas, localizada no Jardim Lorena. A oportunidade, contou com a presença de profissionais do órgão de trânsito, além de Policiais Militares e alunos do 4º ano da Escola Municipal Albor Pimpão Ferreira (CAIC).

"Em um momento de grande alerta e ações que visam combater o mosquito aedes aegypti, realizamos uma palestra com informações essenciais para os cuidados que toda a população dever ter. Em um primeiro momento nos reunimos com os funcionários do Detran-Arapongas e Polícia Militar, onde ambos serão replicadores das informações em seus bairros, familiares, amigos e comunidade em que atuam. Já em um segundo momento, nos reunimos com as crianças, onde apresentamos a eles o filminho da dengue - em que reproduz informações sobre o mosquito causador da dengue, zica e chikungunya, além de combate e prevenção às doenças. As crianças também atuam como porta-vozes em seus lares, amigos entre outros. Essa deve ser uma corrente do bem, contra o mosquito da dengue", afirma o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

O departamento informou que desde a última sexta-feira (08), as regiões com mais casos confirmados ou com suspeitas de dengue têm recebido aplicações do inseticida malathion. Os serviços já passaram nas regiões do Cj São Bento, Cj. Palmares, Cj. Piacenza, Corina Pugliese, Jardim Petrópolis, Jardim Aeroporto e Vila Cascata. Ao todo, 15 bairros devem receber o inseticida.

Atualmente, Arapongas apresenta 169 notificações, 67 casos em investigação, 90 casos negativos e 12 casos positivos para dengue (sendo 11 situações importadas e 01 autóctone – adquirida no próprio município).

“Seguimos com toda a dinâmica necessária, entre palestras de orientação, serviços de bloqueio, fiscalização e eliminação dos criadouros. Contudo, reforçamos que o apoio da população é fundamental, através da limpeza dos quintais, além de incluir demais ações como instalação de telas de proteção em janelas, uso de repelentes, somado à limpeza e eliminação do acúmulo de água parada, que pode acontecer em vasos de plantas, garrafas, pneus, caixas d’água, calhas, reservatório da geladeira, entre outros”, finaliza.

Em caso de orientações, denúncias e demais informações, a população deve contatar o Controle de Endemias, através dos telefones 3902-1079 ou 153 – Guarda Ambiental.