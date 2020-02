Morre adolescente que estava internada em Arapongas com suspeita de dengue

Morreu na noite de quarta-feira (12), a adolescente Sofia Maria Altavter Ramos, de 15 anos, em Arapongas. A jovem de Santo Antônio da Platina, norte pioneiro, estava internada no Hospital Norte do Paraná (Honpar). Alguns testes indicaram que a adolescente estava com dengue. Segundo fontes médicas, o exame encaminhado ao Laboratório Central do Estado (Lacen) confirmará a causa da morte da jovem.

Santo Antônio da Platina tem 16 casos de dengue confirmados e 75 suspeitos. Porém Sofia, estudava em Jacarezinho, que tem altíssimos índices de infestação do mosquito e enfrenta epidemia da doença, com quase 500 casos.

O velório acontece na Funerária Platinense e o sepultamento é às 16 horas desta quinta-feira (13) no Cemitério São João Batista, em Santo Antônio da Platina.



