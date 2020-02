Reunião define logística da festa de carnaval em Arapongas 

Faltando pouco mais de uma semana para o Carnaval, na tarde desta quarta-feira, o secretário da Cultura Geison Cortez e equipe se reuniram com os responsáveis pelos espaços gastronômicos e de recreação, que compõem a logística de estrutura da festa.

Na ocasião foram repassadas orientações sobre espaço e posicionamento das barracas e horários a serem respeitados, entre outras determinações para que o Carnaval ocorra da melhor forma possível e atendendo as necessidades da população.

“Lembrando que a ocupação dos espaços também foram definidos nesta reunião, que finaliza mais uma etapa de organização do Carnaval, que neste ano promete muitas atrações e divertimento garantido”, comentou Cortez.

Carnaval 2020

O Carnaval de Arapongas deste ano continua com o tema “Nas Asas do Samba” e vai acontecer no prolongamento da Avenida Arapongas, que faz a interligação com a Avenida Maracanã.

O Carnaval 2020 começará na sexta-feira, dia 21, seguindo até 25 de fevereiro com atrações todas as noites e matinês durante quatro dias, começando no sábado (22) e indo até terça-feira (25), sendo uma das novidades da festa deste ano, para atender melhor as crianças e a família araponguense.

A programação oficial completa do Carnaval será divulgada nos próximos dias com datas e horários dos diversos shows e atrações.