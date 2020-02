Prefeito de Arapongas encaminha com Leprevost o CRAS para o Araucária

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, cumpre agenda em Curitiba nesta semana. Entre outros compromissos, ele esteve com o secretário estadual da Justiça, Família e Trabalho, Ney Leprevost, com quem discutiu a implantação de mais um Centro de Referência da Assistência Social (Cras) no município, desta vez no Araucária.

“Nós já temos um imóvel em vista e que pode ser a sede deste Cras, atendendo a uma demanda da população do Araucária e regiões próximas. Levamos a proposta ao secretário, que recebeu muito bem o nosso pedido e mostrou-se empenhado em nos atender”, salientou o prefeito.

Para ele, sendo um local público, localizado prioritariamente em áreas que mais demandam os serviços de assistência social, o Cras se enquadra no tipo de investimento que pode beneficiar inúmeras famílias da região do Araucária.

Durante o encontro, Leprevost destacou que o Governo do Estado está fortalecendo a estrutura de assistência social de 164 municípios paranaenses, com o repasse de R$ 19 milhões para aprimoramento dos Cras e de Centros de Referência Especializado de Assistência Social (Creas), além da concessão de benefícios eventuais.