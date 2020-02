Arapongas realiza bloqueios de combate ao Aedes

Equipes do setor de Endemias de Arapongas estão realizando bloqueio com inseticida para combater o mosquito da dengue em diversas regiões do município. De acordo com Valdecir Pardini, coordenador do departamento, a medida tem por objetivo eliminar os mosquitos adultos que circulam pela cidade.

“Recebemos 50 litros do inseticida Malation, fornecido pela 16ª Regional de Saúde (RS), na última sexta-feira, e já iniciamos os bloqueios nos locais onde temos incidência de pacientes com suspeita de dengue e que não saíram do município, os chamados casos autóctones. Esse trabalho é de extrema importância, porque se o mosquito picar alguém doente, a doença pode se espalhar”, explicou Pardini.

Os bloqueios são realizados num raio de 300 metros das casas onde existem pessoas infectadas ou com suspeita da doença. A aplicação do veneno é feita por agentes que utilizam bomba costal. “As equipes realizam novas visitas nas residências da área de bloqueio para eliminar criadouros a céu aberto e em seguida, é feita a aplicação do inseticida para combater os mosquitos adultos num raio de 300 metros das casas”, disse o coordenador.

As aplicações do veneno começaram pela zona Sul, passando pelos Conjuntos Piacenza e São Bento. Em seguida, foi realizada a aplicação no Conjunto Corina Pugliese e finalizando os bloqueios nesta semana, a equipe trabalha no Jardim Aeroporto. “O trabalho está sendo feito em diferentes regiões da cidade porque as notificações não estão concentradas. É importante frisar que não será possível aplicar o veneno em toda a cidade, devido a quantidade que foi recebida, portanto, a prioridade, são os locais com notificações”, ressaltou Pardini.

De acordo com o último boletim epidemiológico, Arapongas tem 169 notificações de suspeita da dengue, sendo 12 confirmados até o momento.