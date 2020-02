Guarda Municipal fiscaliza veículos de transporte escolar em Arapongas

Nesta semana, equipes da Guarda Municipal de Arapongas (GMA) realizaram fiscalizações nos veículos de transporte escolar. Na terça-feira (11), os serviços aconteceram em frente à Escola Municipal Padre Germano Mayer, na Vila Nova e na Escola Municipal Antônica G. Franciosi, no Centro, com abordagem em 40 veículos.

Tal medida reforçada pela Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito (Sestran) visa monitorar a situação em que os veículos se encontram, levando orientações sobre os procedimentos para as vistorias nos veículos de transporte escolar, conforme prevê o art. 136 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9503/97). “ Vale ressaltar que os proprietários destes veículos devem primeiramente procurar a sede do Detran-Arapongas, para a realização da vistoria veicular. Com posse do certificado emitido pelo órgão, devem dirigir-se até à Diretran para atualização do cadastro e recebimento do Selo de Regularização Municipal de 2020”, reforça o secretário de Segurança, Paulo Argati. O selo é válido apenas no 1º semestre de 2020.

Conforme a GM Mônica Paucich, as fiscalizações devem continuar nas proximidades das Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s). “ Alguns motoristas de transporte escolar ainda não efetuaram a devida regularização, por isso, estaremos fiscalizando e orientando quem for preciso. Caso necessário, vamos aplicar a infração de trânsito. Nosso trabalho seguirá com cronograma específico neste início de ano letivo. Essas ações promovem segurança tanto aos motoristas, quanto aos alunos”, frisa Paucich.

Para maiores informações os interessados devem entrar em contato através dos telefones: 3902-1010(Sestran) ou 3902-134(Diretran). O horário de atendimento da Diretran: 9h às 11h, e das 13h às 17h.

FIQUE ATENTO!

Conforme o Art. 230, VII do Código de Trânsito Brasileiro (CTB) - Conduzir veículo sem ter sido submetido à inspeção de segurança veicular, quando obrigatória, cabe medida administrativa com a retenção do veículo para regularização, multa de natureza grave (valor de R$195,23) e 5(cinco) pontos na carteira nacional de habilitação.