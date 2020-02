Mulher é autuada depois de comunicar falso crime, em Arapongas

Uma mulher de 34 anos acabou autuada pela polícia militar (PM) de Arapongas depois de acionar a equipe por um furto que não aconteceu.

De acordo com o relatório da PM, ela teria acionado os policiais pelo furto de uma caminhonete S10, próximo a um restaurante. Imediatamente, uma equipe foi até o local para colher mais informações, enquanto as demais equipes realizavam patrulhamento para encontrar o veículo. Imagens das câmeras de segurança do restaurante foram analisadas, porém, nada foi visto.

Quando o alerta de furto de veículo seria registrado no sistema, uma das viaturas em patrulhamento relatou que o veículo teria sido localizado em um posto de combustíveis, e que o condutor, um homem de 58 anos, teria colaborado prontamente com os policiais. O abordado disse não conhecer a mulher que teria relatado o furto e que havia comprado aquela caminhonete há 3 meses, em um negócio com o esposo da antiga proprietária, e que o veículo já estava em seu nome.

Os dois foram encaminhados até a sede da PM em Arapongas, de depois de uma conversa, a mulher confessou a falsa comunicação de furto do veículo. O homem foi liberado e a mulher acabou autuada pela falsa comunicação de crime.