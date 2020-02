Homem é baleado em Aricanduva; suspeito foge e acaba alvejado pela GM

Um homem foi baleado na noite desta segunda-feira (11), em Aricanduva, em via pública. A vítima levou dois tiros.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), moradores teriam escutado os disparos e acionado a PM. Testemunhas da ocorrência, disseram aos policiais que dois homens tiveram um desentendimento no último domingo (09), e na noite desta terça-feira (11), voltaram a se desentender na rua, e em determinado momento, um deles sacou uma arma de fogo e alvejou o outro homem.

Dois tiros foram disparados, atingindo o abdômen da vítima. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionada para socorrer o homem, que foi encaminhado para o Hospital Santa Casa de Arapongas.

O responsável pelos disparos fugiu do local, usando um veículo pampa de cor azul. Com as informações repassadas pela comunidade, a polícia realizou diligências e conseguiu encontrar o suspeito de efetuar os disparos, em um sítio localizado na estrada São Luís. A PM teve apoio do Grupo de Apoio Tático (GAT) da guarda municipal (GM) para a abordagem.

De acordo com o relatório policial, diante da abordagem da equipe GAT, o suspeito tentou reagir, atirando contra os agentes, que revidaram e alvejaram o suspeito. Ele foi atingido com 3 disparos na mão, tórax e região lombar. Uma equipe do SAMU foi acionada para realizar o socorro do suspeito, que foi encaminhado para o Hospital Norte do Paraná (Honpar).

Um revólver calibre 38 foi apreendido.