Obras para cobertura das quadras nas escolas João Paulo e Grassano Jr estão 60% concluídas

Conforme a Secretaria Municipal de Obras, estão aproximadamente 60% concluídas as obras que visam a cobertura e fechamento lateral das quadras esportivas da Escola Municipal Papa João Paulo II, do Conjunto Petrópolis, e Escola Municipal Antônio Grassano Jr, localizada no Jardim Alto da Boa Vista. Somados, os investimentos chegam a R$ 972.702,73.

Em ambas, as obras consistem na cobertura e fechamento lateral das quadras, com execução da infraestrutura, impermeabilização de estrutura enterrada, superestrutura, alvenaria e painéis, cobertura, esquadrias metálicas, corrimão e guarda-corpo, instalações elétricas, instalações de águas pluviais e de prevenção de incêndio, pisos, revestimentos, pintura, serviços complementares e limpeza final.

“Na Escola Grassano Jr, já foi feita a parte lateral e cobertura, recuperação do piso, construção de escada e rampa de acessibilidade. Na Escola Papa João II, concluímos a cobertura e parte do fechamento lateral. Nas duas escolas, seguimos o cronograma para melhor atender os alunos e professores, com boas condições de atuação, aliando educação e esporte”, explica o vice, Jair Milani.

O prefeito Sérgio Onofre acrescenta demais investimentos também previstos para a área de educação, entre eles a construção de uma escola no Jardim Caravelle, contemplando também bairros adjacentes. Os investimentos, de R$ 5 milhões, são oriundos de recursos do deputado federal Luciano Ducci (PSB), dos quais R$ 3 milhões já estão em caixa. Investimentos também para a construção de escola na região do Conjunto Padre Chico, com recursos de R$ 7,4 milhões, através do deputado federal Pedro Lupion (DEM), e construção de novo Cmei próximo ao Jardim Interlagos, que visa oferecer maior capacidade de atendimento ao atual Cmei Ismênia Antoniolli Grassano, localizado na Rua Rolinhas. Nesta semana, o prefeito cumpre agenda em Curitiba, em articulação para novos investimentos e projetos para o município.

“Mais uma etapa de evolução, com obras e serviços que somam com a cidade e vêm ao encontro das necessidades da população. Temos trabalhado incansavelmente em busca de recursos para o desenvolvimento de Arapongas. Além dos demais outros setores, esse é um ano promissor para a nossa educação”, finaliza.