Pavimentação da Estrada do Araguari entra na fase final

A Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) segue com o projeto de pavimentação poliédrica com extensão de 12 km na Estrada do Araguari – região que liga estradas rurais entre Arapongas e a divisa com o município de Londrina. Atualmente, a obra apresenta 90% de conclusão, tendo previsão de término para o mês de abril. A obra conta com recursos da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Paraná (SEAB), no valor de R$ 2.592.009,50, além de contrapartida do município, com investimentos de R$ 70.770,53.



“Esse tem sido um serviço minucioso, que conta com a colocação de pedras irregulares ao longo de 12 km. Chegamos em 90% de conclusão e, seguindo o cronograma, vamos finalizá-la, levando melhor e maior acessibilidade para o escoamento agrícola de toda aquela região”, enfatizou o vice-prefeito e secretário de Obras, Jair Milani. Ele ressalta ainda que essa era uma antiga reivindicação dos moradores e trabalhadores da região.

Em 2020, a Prefeitura de Arapongas tem dado andamento a diversas obras, entre elas a revitalização da Feira da Lua, reformulação da Praça Júlio Junqueira (Praça Mauá), construção de cobertura e fechamento de quadras esportivas das Escolas Municipais Papa João Paulo II e Antônio Grassano, construção de ginásio de esportes no Conjunto Araucária e Centro de Lazer e Esporte no Jardim Interlagos. Além das recentes obras concluídas, que incluem revitalização da Rua Pavão, pavimentação de trecho da Rua Rouxinol (seguindo até o acesso de entrada da Colônia Esperança) e instalação de novas luminárias de led em trecho da PR-218.