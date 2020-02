Quatro motos e um carro são apreendidos durante operação Arapongas Segura

A Polícia Militar (PM) apreendeu quatro motos e um carro durante operação Arapongas Segura, realizada na manhã de segunda-feira (10).

De acordo com a PM foi realizado um bloqueio na Rua Drongo, no centro da cidade, com objetivo de localizar armas e drogas, além de verificar a documentação dos condutores e usuários da vida.

Segundo a polícia, foram registradas sete ocorrências de trânsito sendo que também foram advertidos diversos condutores sobre os dispositivos de segurança.

Os veículos apreendidos foram encaminhados ao pátio da 7ª Companhia de Polícia Militar.