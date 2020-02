Curso livre de teatro está com  as inscrições abertas em Arapongas 

A Secretaria de Cultura, Lazer e Eventos informa que estão abertas as inscrições para o curso livre de teatro do "Projeto Atuar – Teatro com Vida”. As matrículas podem ser realizadas de 10 de fevereiro a 6 de março, no Cine Teatro Mauá, localizado na Rua Uirapuru, número 55, das 8h30 às 11 horas, e das 13 às 17 horas.

O curso livre de teatro é um dos projetos do Espaço Municipal de Artes (EMA) e atende gratuitamente crianças, adolescentes e adultos, com aulas de teatro com foco para interpretação, improvisação, atuação, expressão corporal, técnica vocal, história do teatro, teatro brasileiro, literatura dramática, jogos teatrais e montagem de espetáculo, entre outros.

O curso tem dois anos de duração e em cinco anos de existência já formou cerca de 150 alunos, com a maioria atuando na área, seja através da formação de grupos independentes ou como instrutores de teatro, tanto em Arapongas como em outros municípios da região.