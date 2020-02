Prazo para pagar IPTU à vista termina nesta segunda-feira (10), em Arapongas

Termina nesta segunda-feira (10), o prazo para os contribuintes aproveitarem o desconto de 10% e quitar integralmente o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2020. O mesmo percentual de desconto vale para pagamento em parcela única, no dia 10, para a Taxa de Alvará de Licença e do ISSQN Profissional Qualificado.

Na maioria dos municípios, o desconto para pagamento à vista é bem menor. Em Curitiba, por exemplo, é de apenas 4%.

Segundo o Departamento de Tributação, desde o início da semana tem sido grande o número de contribuintes fazendo o pagamento. “Chegamos a receber R$ 700 mil por dia nesta semana, um valor bem maior do que nas semanas anteriores. Tudo indica que, mais uma vez, muitos contribuintes vão deixar o pagamento para a última hora”, afirma Orlando Bieleski, diretor de Tributação da Prefeitura.

Além do pagamento à vista, com 10% de desconto, nesta segunda-feira (10), o contribuinte também poderá optar pelo pagamento em cota única até o dia 10 de março, porém com 7% de desconto. Se preferir, poderá ainda dividir em dez parcelas mensais, sem desconto, sendo que a primeira parcela também vence no dia 10 de março.

A Secretaria de Finanças reforça ainda que os contribuintes que não receberam o carnê ainda podem procurar o Departamento de Tributação da Prefeitura e retirar a segunda via sem custo. Outra possibilidade é imprimir os boletos a partir do site da Prefeitura (www.arapongas.pr.gov.br). Entre IPTU, Taxa de Alvará e ISSQN Profissional Qualificado, foram distribuídos 63.853 carnês.

O IPTU é também chamado por alguns administradores como o “Imposto Cidadão”. Isso porque, ao contrário dos demais tributos, que seguem para o Estado e a União, revertendo pequena parcela para a Prefeitura, o IPTU fica integralmente no município, bancando obras e serviços para a coletividade.