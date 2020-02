Homem suspeito de abusar de enteada é preso depois de descumprir medida, em Arapongas  

A guarda municipal (GM) de Arapongas atendeu na tarde deste domingo (09), um chamado pelo descumprimento de medida protetiva, na Vila Nova. Um homem foi preso.

Conforme consta no relatório da GM, a medida protetiva beneficia uma menor de 13 anos, que sofria abuso sexual por parte do padrasto. Os agentes foram acionados porque o homem estaria na casa, descumprindo a medida, e teria passado a noite com a menina no quarto. Quando a viatura chegou no local, o homem fugiu, pulando o muro da residência. Os familiares relataram à equipe que, mesmo tendo o botão do pânico e a medida protetiva, sofrem constantes ameaças do homem, que de acordo com eles, diz que vai atear fogo na casa e atentar contra a vida da família, por isso não tomaram providências.

Durante diligências, a equipe conseguiu localizar o suspeito, perambulando no pátio de um supermercado. Ele foi abordado, identificado e demonstrou agressividade contra a equipe, conforme descrito no relatório da GM.

O homem recebeu voz de prisão, e foi encaminhado para a delegacia.