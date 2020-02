Rapaz é preso por descumprir medida protetiva contra a mãe, em Arapongas

Um rapaz foi preso na noite deste domingo (09), no Conjunto Araucárias, em Arapongas, por descumprimento de medida protetiva. A proteção expedida pela justiça favorece a mãe dele.

A polícia militar (PM) foi acionada pelo padrasto do rapaz, que relatou que ele teria entrado na casa e se recusava a sair. De acordo com o relatório policial, a mãe do rapaz, que tem medida protetiva contra o filho, chegou a passar mal com a presença dele em casa.

Com a chegada da PM, o rapaz recebeu voz de prisão e foi encaminhado até a delegacia da cidade.