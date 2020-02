Após suspeita de coronavírus, paciente recebe alta em Arapongas

Uma mulher que não teve a idade divulgada, foi encaminhada neste sábado (08), para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Arapongas, apresentando sintomas do coronavírus, após retornar de uma viagem a África do Sul. A informação foi confirmada pelo secretário de saúde do município Moacir Paludetto Junior.

De acordo com o secretário, a paciente foi isolada e todos os protocolos foram respeitados, em virtude dos sintomas. O Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde do Paraná (CIEVS) foi acionado e exames de sangue e imagem foram realizados.

O resultado dos exames apontou uma síndrome respiratória de origem bacteriana e não viral, portanto, a hipótese de coronavírus já foi descartada e a paciente já recebeu alta.



“Os sintomas do novo coronavírus são muito parecidos com outros de sintomas da influenza. Pelo fato da paciente ter chegado recentemente de uma viagem internacional, os protocolos de saúde foram respeitados e os exames realizados. É importante ressaltar para a população que não há nenhum caso suspeito em Arapongas e nenhum caso confirmado em toda a América Latina até o momento”, afirmou o secretário.

A assessoria da prefeitura de Arapongas divulgou nota esclarecendo os fatos.