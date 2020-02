Loja de roupas femininas aposta em vitrine inclusiva em Arapongas 

A vitrine de uma loja de roupas femininas chamou a atenção de quem circulou por Arapongas neste sábado (8). A dona do estabelecimento, a empresária Bia Nicastro apostou em uma vitrine inclusiva e colocou um manequim em uma cadeira de rodas. “Tenho uma netinha de 5 anos com deficiência, a Helena, que depende da cadeira de rodas para se locomover. Eu quis chamar atenção para que as pessoas pensem mais nesse público”, explica.

Apesar das roupas não serem especiais para deficientes físicos, Bia diz que algumas peças podem facilitar o dia a dia desse público. “Saias com botões, por exemplo, são mais confortáveis e fáceis de colocar. Depois da minha neta, passei a ver essa questão com outros olhos”, complementa