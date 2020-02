Reforma da Feira da Lua segue cronograma adiantado

A Secretaria Municipal de Obras divulgou nesta sexta-feira (07) o cronograma de execução das obras de revitalização da Feira da Lua. Até agora, a empresa responsável já concluiu 40% do projeto. As equipes seguem nas instalações de cobertura e colocação do piso. A parte de alvenaria, infraestrutura da tubulação hidráulica e elétrica estão quase concluídas. “Toda a parte de fundação já foi concluída, além da troca de cobertura de um dos barracões. O cronograma está avançado e finalmente vamos ter um belo espaço de cultura, destinado ao lazer e entretenimento em Arapongas, com toda comodidade ao público”, explica o secretário de Obras, Jair Milani.

O novo espaço vai incluir cobertura parcial da Rua Jandaia e passeio público, onde estão localizados a área para a circulação e estacionamento de veículos, ciclovia, rampa elevada; calçada e plantio de grama de acesso à edificação; calçada com bancos em bloco de concreto, vagas para foodtruck, lixeiras, bicicletário; espaço para palco, camarim, depósito e banheiro; playground e várias outras melhorias. Os investimentos são de R$ 2.296.417,79. O edital de licitação foi preparado pelo Paranacidade.

Conforme o prefeito Sérgio Onofre, o espaço cultural abrigará não apenas a tradicional Feira da Lua, mas também será um local para outros eventos. “O projeto é lindo. Os serviços têm saído conforme o cronograma. Vamos sediar não apenas a Feira da Lua, mas shows, festas e outras promoções de interesse comunitário. Esse será um local especial e pensado para levar alegria a todos os frequentadores”, afirma o prefeito.