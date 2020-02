Denúncias de maus tratos contra animais quase triplicam em Arapongas

O Grupo de Defesa Animal (GDA) da Guarda Municipal de Arapongas, em parceria com a secretaria municipal de Meio Ambiente (SEMA), está realizando uma força tarefa no mês de fevereiro para apuração de denúncias contra maus tratos a animais.

De acordo com o coordenador do GDA, Emerson Alves, a média de denúncias do tipo pelo telefone da SEMA é de 15 por mês, porém em janeiro, foram recebidas 40 denúncias, mais que o dobro do normal. “A maior parte das denúncias são em relação a maus tratos contra cachorros. Acredito que o caso registrado no mês passado, onde uma moradora foi autuada no valor de R$ 13 mil e também irá responder criminalmente pela morte de uma cadela, fez com que a população realizasse mais denúncias”, disse.

Apenas na última quarta-feira (05), foram realizadas 8 verificações de denúncias de maus tratos, em diversos pontos da cidade, com participação do veterinário do município. Em apenas dois casos foi necessário realizar orientações para os responsáveis pelos animais. “Um importante cuidado ao ser abordado em relação a maus tratos, é observar se realmente está ocorrendo, o denunciante precisa ter o máximo de informações sobre os fatos, observar o animal em dias e horários diferentes, conversar com vizinhos, para só então realizar uma denúncia”, explicou o guarda municipal.

O coordenador do GDA enfatiza algumas situações em que há indicação de maus tratos. “Animal constantemente preso em local com pouco espaço, amarrado sob o sol, sem alimentação e água, animal doente sem tratamento, entre outras situações, pode caracterizar crime de maus tratos”, afirma Alves.

Ainda de acordo com o coordenador, não existe uma previsão de quantidade de visitas que devem ser realizadas durante o mês de fevereiro, mas a intenção é verificar cada uma das situações denunciadas. “A intenção é zerar as denúncias, a força tarefa visa averiguação de todos pontos com possíveis irregularidades”, revelou.

As denúncias relativas a maus tratos de animais devem ser direcionadas para Secretaria do Meio Ambiente de Arapongas através do telefone 3902-1194 ou 3902-1196.