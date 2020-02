Homem com mandado em aberto é preso após briga com a ex, em Arapongas

Um homem foi preso na noite desta quinta-feira (06), no centro de Arapongas, depois de tentar agredir a ex-mulher. Ao atender a ocorrência, a polícia militar (PM) descobriu que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

A PM foi acionada para atender a uma briga em uma lanchonete na região central. De acordo com o boletim da polícia, ao se deparar com a ex-mulher em companhia de um amigo no local, o homem ficou agressivo e passou a gritar e tentar agredi-la. Os policiais acalmaram a situação e o convenceram a ir embora.

Ainda de acordo com o boletim, com a saída da equipe policial, o homem retornou a lanchonete, gritando com a ex, tomando a chave de sua motocicleta e quebrando o capacete dela. A equipe policial retornou ao local e deu voz de prisão ao homem que tentou fugir, correndo pela rua. Durante a corrida ele caiu ao chão, se levantou e continuou a fuga, sendo interceptado por uma equipe da guarda municipal que estava próxima ao local. Ele foi contido e algemado, e conduzido a Unidade de Pronto Atendimento (UPA), para tratar dos ferimentos que teve com a queda que sofreu.

Ao repassar o nome para atendimento médico, os policiais descobriram que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.