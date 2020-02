Revitalização da Praça Júlio Junqueira em Arapongas está na reta final

Sete meses após o início das obras, a revitalização Praça Dr. Júlio Junqueira, também conhecida como Praça Mauá, em Arapongas, está cerca de 75% concluída, de acordo com o vice-prefeito e secretário de Obras do município, Jair Milani.

De acordo com ele, os serviços estão dentro do cronograma e a obra deve ser entregue no final do próximo mês. “A instalação do calçamento com paver está praticamente concluída, o pergolado foi colocado, a fonte luminosa está recebendo a parte elétrica e o local do parquinho infantil foi cercado para receber os equipamentos. O que falta agora são detalhes de acabamento, pintura e paisagismo”, explicou o secretário.

Esta é a segunda vez que o local, bastante utilizado como ponto de lazer pelos araponguenses, passa por uma completa reestruturação, desde a década de 40, quando foi construído. A primeira grande reforma foi na década de 60. “Esta revitalização é essencial para que a população possa continuar utilizando a praça para lazer. O espaço vai ficar mais bonito, mais iluminado e, consequentemente, mais seguro para todos”, disse Milani.

Com investimento de R$ 1,4 milhão, com recursos contratados através do Paranacidade, a revitalização compreende uma área de 9.557,39 metros quadrados, com colocação de pergolado em madeira e concreto, deck elevado, chafariz, playground, academia de terceira idade, estacionamentos, rampas de acessibilidade, execução da rua das flores, canteiros para paisagismo, bancos em concreto, bancos em madeira plástica, lixeira em madeira plástica, conjunto de mesas para jogos e bicicletário.