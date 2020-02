Arapongas apresenta nove casos de dengue; saúde reforça atenção

A Secretaria Municipal de Saúde, através do Controle de Endemias, divulgou nesta quinta-feira (06) novo boletim da semana epidemiológica, período que compreende do dia 26 de janeiro a 01 de fevereiro. Conforme os dados, Arapongas apresenta um total de 168 notificações, com 69 em investigação, 90 resultados negativos e nove casos positivos da doença – sendo quatro casos a mais do que em relação à última semana (19/01 a 25/01). “Nota-se a facilidade e rapidez com que o mosquito da dengue se reproduz. Por isso, reforçamos a todos que redobrem as atenções e cuidados fundamentais para combatermos esse vilão. Nossas equipes permanecem em serviços de busca ativa, fiscalizações e eliminação dos criadouros, mas é fundamental que cada cidadão faça a sua parte”, reforça Moacir Paludetto Júnior, secretário municipal de Saúde.

O Controle de Endemias também reitera cuidados preventivos, com simples ações que podem contribuir para o combate ao mosquito Aedes aegypti. “Orientamos que a população inclua instalação de telas de proteção em janelas, uso de repelentes, somado à limpeza e eliminação do acúmulo de água parada, que pode acontecer em vasos de plantas, garrafas, pneus, caixas d’água, calhas, reservatório da geladeira, entre outros. Manter diariamente os quintais limpos e eliminar o acúmulo de água parada leva cerca de 10 minutos. As fiscalizações têm sido feitas por parte dos nossos agentes de combate a endemias, tanto nas residências quanto nos terrenos baldios, pontos estratégicos e, caso haja necessidade, vamos notificar”, diz o coordenador do Controle de Endemias, Valdecir Pardini.

Em caso de orientações, denúncias e demais informações, a população deve contatar o Controle de Endemias, através dos telefones 3902-1079 ou 153 – Guarda Ambiental.

SITUAÇÃO NO PARANÁ

O Paraná aponta hoje 102,08 casos de dengue autóctones por 100 mil habitantes, incidência que confirma situação de alerta de epidemia no Estado. O dado está no boletim que monitora a doença e foi divulgado na última terça-feira (4) pela Secretaria Estadual da Saúde.

O boletim da Sesa registra nesta semana 14.697 casos confirmados de dengue. São 3.815 casos a mais que a semana anterior, que apresentava 10.882. O aumento é de 35,06%. Municípios - Aumentaram também os municípios em situação de epidemia; eram 34 e agora são 50. Entraram para esta relação: Indianópolis, Itaúna do Sul, Mirador, Planaltina do Paraná, Porto Rico, Santo Antônio do Caiuá, São João do Caiuá, São Pedro do Paraná, Terra Rica, Atalaia, Itaguajé, Nossa Senhora das Graças, Presidente Castelo Branco, Santa Fé, Uraí e Porecatu.

São 29 os municípios em situação de alerta para dengue; 15 entraram para esta lista a partir deste boletim: Nova Aurora, Engenheiro Beltrão, Altônia, Brasilândia do Sul, Cruzeiro do Oeste, Umuarama, Amaporã, Nova Londrina, Querência do Norte, Maringá, Nova Esperança, Sarandi, Andirá, Rancho Alegre, e Arapuã.

O total de casos notificados é de 49.464, registrados em 309 municípios do Paraná.