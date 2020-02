Prefeitura começa a construção de três pontes que somam R$ 1,3 milhão

A zona rural deve receber vários investimentos de peso ao longo de 2020. Quem afirma é o vice-prefeito Jair Milani, também secretário de Obras. Ele cita como exemplo a construção de três pontes, trabalho já em fase de execução. São elas a Ponte do Marcão, localizada na região da Gleba Orle/Ribeirão da Ilha, no valor de R$ 494.086,59, a Ponte do Lajeado, também na região da Gleba Orle (Ribeirão Lajeado), no valor de R$ 405.218,00, e a construção da Ponte Cachoeirinha, na divisa com Londrina, sobre o Ribeirão Apertados. “Estamos falando num investimento de R$ 1,3 milhão, atendendo compromisso firmado pelo prefeito Sérgio Onofre e nossa equipe com essas comunidades”, afirma Jair Milani.

Ele lembra que desde o início do atual mandato, a Prefeitura de Arapongas tem investido na conservação de estradas rurais e em melhorias que beneficiam as famílias que vivem no campo. Milani cita como exemplo uma obra esperada há duas décadas, que é a pavimentação com pedras na estrada do Araguari, ligando pelo meio rural os municípios de Arapongas e Londrina.

A obra, em fase adiantada, é avaliada em R$ 2, 8 milhões, vai melhorar o transporte de moradores e também o escoamento agrícola da região, em especial do laticínio do Assentamento Dorcelina Folador, que fornecer leite às crianças da rede municipal de Arapongas, Apucarana e Londrina.