Mais de 10 mil alunos retornam às aulas da Rede Municipal de Arapongas 

A Secretaria Municipal de Educação iniciou oficialmente o Ano Letivo 2020 com a volta às aulas, nesta quinta, 05, em toda a rede de ensino. Conforme dados do setor, mais de 10 mil alunos, entre Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil estão matriculados, retomando normalmente a rotina escolar. Conforme o calendário, o ano letivo de 2020 terá 204 dias úteis.

Antecedendo à volta para as salas de aulas, professores, merendeiras, auxiliares de limpeza e equipes técnicas da Educação passaram por atividades da semana pedagógica, em planejamento para mais um ano escolar. “ Essa retomada às aulas simboliza também o grande ânimo e empenho que temos para a qualidade da educação em Arapongas. Junto ao prefeito, temos bons projetos para a área, mantendo o compromisso e seriedade nos serviços. Damos boas-vindas a todos e todas e, que tenhamos um excelente ano letivo”, pontua do secretário de Educação, professor Peta.

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, também desejou bom retorno às aulas, reforçando os investimentos previstos para a educação em 2020. “ Estamos com grandes perspectivas de trabalho, entre elas, para a educação. Vamos construir uma escola no Jardim Caravelle, contemplando também bairros adjacentes. Os investimentos, de R$ 5 milhões, são oriundos de recursos do deputado federal Luciano Ducci (PSB), dos quais R$ 3 milhões já estão em caixa.

O processo de licitação para a obra deve ocorrer nos próximos dias. Investimentos também para a construção de escola na região do Conjunto Padre Chico, com recursos de R$ 7, 4 milhões, através do deputado federal Pedro Lupion (DEM), e construção de novo Cmei próximo ao Jardim Interlagos, que visa oferecer maior capacidade de atendimento ao atual Cmei Ismênia Antoniolli Grassano, localizado na Rua Rolinhas”, reafirmou.