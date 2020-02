Acidente deixa uma pessoa ferida na BR 369 na tarde desta quarta-feira; assista

Um homem teve ferimentos leves após bater a caminhonete que dirigia contra um poste, e em seguida, invadir a pista contrária batendo contra um caminhão, na BR 369, em Arapongas.

O acidente registrado na tarde desta quarta-feira (05), aconteceu em frente a rotatória da Havan, bem na entrada da cidade de Arapongas. Assista:





Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foram acionados para atender o motorista da caminhonete, que teve ferimentos leves. Ele relatou que sofre de labirintite, e teria tido uma tontura enquanto dirigia, por isso perdeu o controle da direção. O motorista do caminhão não teve ferimentos.



O trânsito ficou complicado no local, sendo desviado pelas vias marginais, nos dois sentidos da pista.