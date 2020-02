Profissionais da Saúde de Arapongas participam de evento sobre urgência e emergência na 16ª RS

Nos dias 03 e 04 de fevereiro profissionais de saúde de Arapongas, que atuam nos três Pronto Atendimento 18 Horas e UPA 24 horas participaram de um evento voltado às áreas de urgência e emergência, oferecidas pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), no Auditório da 16ª Regional de Saúde, em Apucarana. A oportunidade contou também com profissionais do setor de demais cidades do Paraná. O cronograma de atividades incluiu temas como: Discussão de casos, Redes de Atenção às Urgências, apresentação do Samu Regional Centro Norte e grade de referência, central de regulação de urgência e central de leitos, princípios da regulação médica, transporte interhospitalar, acolhimento como estratégia nos processos de trabalho, entre outros.

“É fundamental a busca por capacitação e aperfeiçoamento quando lidamos com saúde. É sempre momento para agregar conhecimento para uma atuação de excelência, em especial, nos atendimentos de urgência e emergência. Em Arapongas, contamos com três Pronto Atendimentos 18 Horas, bem distribuídos no município, além da UPA e Pronto Atendimento 24 Horas, que prestam os atendimentos específicos no âmbito municipal, em urgência e emergência, por isso, a importância da participação em eventos de amplitude regional, para estarmos cada vez mais alinhados”, disse o secretário de Saúde, Moacir Paludetto Jr.