IFPR de Arapongas abre inscrições para processo seletivo para curso de Inglês Básico

O Campus Avançado Arapongas do Instituto Federal do Paraná (IFPR) abriu o processo seletivo para os cursos de Inglês Básico I e Inglês Básico II para o 1º semestre do ano. O procedimento acontece de 04 a 20 de fevereiro de 2020. O horário de atendimento será das 8h30 às 12h00 e das 13h30 às 19h00.

O início das aulas será no dia 16 de março. Serão ao todo 60horas/aula, duração de quatro meses.

Requisitos Mínimos



Ensino Fundamental Incompleto (cursando) / 15 anos de idade.

Aulas Inglês Básico I: As aulas vão ocorrer às quartas e sextas-feiras. Turma I – 20 vagas: 13h30 às 15h. Turma II - 20 vagas: 19h às 20h30.

Aulas Inglês Básico II: As aulas vão ocorrer às terças e quintas-feiras. Turma I – 20 vagas: 15h30 às 17h00. Turma II – 20 vagas: 20h30 às 22h.

Documentação

Para ambos os cursos, os documentos necessários para a inscrição são cópia de RG e CPF. Para candidatos menores de idade, inscrição e matrícula devem ser feitas pelo responsável (pai ou mãe). Também é necessária cópia de RG e CPF do responsável. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail secretaria.arapongas@ifpr.edu.br, pelo telefone (43) 3172 0226, ou também pelos telefones: (44) 99943-1006 – falar com Thiago/(43) 99857-8179 – falar com Patrícia.

O Campus Avançado do IFPR Arapongas fica na Rua Suruçuá-Açu, 321, Vila Araponguinha.