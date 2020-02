Polícia Militar realiza operação Arapongas Segura

A Polícia Militar (PM) realizou a Operação Arapongas Segura na terça-feira (4). O objetivo da ação é transmitir sensação de segurança para os moradores e comerciantes e com isso reduzir o índice de furtos e roubos no município.

Durante a operação foram realizadas abordagens em veículos suspeitos e abordagem de pedestres.

No período das 15 h às 16:30 h foi realizado um bloqueio na Rua Tucanos, nº 1449, onde foram abordados diversos veículos, sendo verificado documentação tanto dos condutores, passageiros e veículos, bem como a vistoriados no interior de veículos suspeitos, tendo como finalidade identificar pessoas com mandado de prisão em aberto, localizar armas, drogas e combater crimes contra a vida e o patrimônio.