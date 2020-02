Jovem com tornozeleira eletrônica é preso por tráfico de drogas, em Arapongas

Um jovem de 26 anos, com tornozeleira eletrônica, foi preso com porções de maconha e cocaína, na tarde de terça-feira (4), dentro da própria casa localizada à Rua Tropeiro, na Vila Triângulo, em Arapongas.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o suspeito foi avistado por uma equipe que patrulhava aquela região. Ele estava sentado em frente á sua residência e quando percebeu a aproximação da viatura policial se levantou rapidamente e tentou fugir.

A equipe tentou abordá-lo por diversas vezes, mas o suspeito não acatou as ordens, entrou em sua propriedade e fechou o portão rapidamente, dizendo que os policiais não podiam entrar no local.

Os policiais então entraram no local e fizeram uma vistoria. Foram encontradas oito porções de maconha (26 gramas), duas porções de cocaína, certa quantia em dinheiro trocado e um papel com anotações e contabilidade da venda de drogas. Os policiais então encaminharam o suspeito e as drogas para a 22ª Subdivisão Policial (SDP).