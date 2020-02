Confira as vagas de emprego ofertadas pela Agência do Trabalhador de Arapongas 

A Agência do Trabalhador de Arapongas divulgou nesta terça-feira (04), a lista das vagas de empregos disponíveis no município, com as devidas especificações.

Para maiores informações os interessados devem comparecer à Agência do Trabalhador (Rua Condor, 1145 – Centro), portando carteira de trabalho, documentos pessoais e currículo, ou entrar em contato pelo telefone: 3275-1596.

Confira:

Agente Funerário - Deixar currículo na Agência do Trabalhador

Assistente de compras - Experiência setor compras

Coordenador de Cobrança - Deixar currículo na Agência do Trabalhador

Cortadeira - Atuar em área de estofados

Cortador, a mão - Atuar em área de estofados

Costureira de Overloque - Experiência com reta. Confeccionar uniformes

Costureira de Estofados

Cozinheiro - Cozinha Industrial

Designer Industrial - Formação em marketing conhecimento em photoshop, corel e vídeos

Encarregado de Estofamento

Estoquista

Marceneiro - Prototipista

Mecânico de Manutenção

Manutenção Básica

Mecânico

Máquinas Industriais

Mecânico - Suspensão e freio

Montador de Estruturas de Estofados

Montador de Móveis - Disponibilidade para viagem

Motorista de Caminhão

Operador de CNC automatizada - Setor usinagem

Operador de Extrusora - Plástico

Operador de Máquinas - Coladeira borda,CNC

Operador de Máquinas - Serraria

Operador de molduradora - Operar plaina moldureira

Serralheiro - Metalúrgica

Soldador - Experiência com solda mig

Tapeceiro

Técnico em Informática - Entregar Currículo na Agência do trabalhador

Vendedor Interno - Exige experiência em comércio.

