Capacitação reúne merendeiras e auxiliares da Rede Municipal

A Secretaria Municipal de Educação realiza nesta terça-feira (04) uma capacitação voltada às merendeiras e auxiliares que desenvolvem atividades em todas as Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s). O cronograma de atividades contempla a semana pedagógica, antecedendo o retorno às aulas, que acontece amanhã (05). São 132 cozinheiras e 351 auxiliares de serviços gerais.

Para as merendeiras e auxiliares, serão desenvolvidas palestras sobre os temas: “Colaboração como estratégia de sobrevivência coletiva”, “Dinâmicas de boas relações no ambiente de trabalho”, apresentação de documentário sobre a merenda escolar, além de café da manhã e almoço. “É um dia de muito trabalho e aperfeiçoamento para as nossas equipes de merendeiras e auxiliares. Estamos sempre em busca da valorização dessas profissionais. Vamos afinar nossas ferramentas e voltar ações também que priorizem a capacidade de interação. Teremos mais um grande ano, sempre com o apoio incansável da atual administração”, disse a gerente da Merenda Escolar, Marta Pilatti.

Após acompanharem um curta-metragem sobre como são desenvolvidos os trabalhos da merenda escolar no município, desde a colheita até o prato dos alunos, passando pelo transporte, armazenamento e distribuição nas escolas, o prefeito Sérgio Onofre enalteceu a importância das profissionais para a qualidade da educação. “Vocês são a engrenagem das nossas escolas e Cmeis. Nada funcionária sem a atuação das nossas merendeiras e auxiliares, que exercem com carinho e dedicação as atividades diárias. Queremos para esse ano que todas continuem a trilhar neste caminho, sempre unidas e comprometidas com o que fazem”, afirmou.

O prefeito também salientou os esforços da atual gestão para uma política salarial adequada, além de mencionar demais investimentos previstos para a educação, como a construção de um novo Cmei próximo ao Jardim Interlagos - que visa oferecer maior capacidade de atendimento ao atual Cmei Ismênia Antoniolli Grassano, localizado na Rua Rolinhas, construção de duas escolas municipais, sendo uma na região do Conjunto Padre Chico, com recursos de R$ 7, 4 milhões, através do deputado federal Pedro Lupion (DEM) e outra no Jardim Caravelle, contemplando também bairros adjacentes.

Os investimentos, de R$ 5 milhões, são oriundos de recursos viabilizados pelo deputado federal Luciano Ducci (PSB), dos quais R$ 3 milhões já estão em caixa. Estiveram presentes também durante o evento o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli, secretário de Educação, professor Peta, equipe técnica da Secretaria de Educação e Merenda Escolar. As atividades terão continuidade até às 16 horas.