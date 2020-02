Secretaria de Finanças informa sobre Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Finanças, informa que segue até o dia 31 de março de 2020, a Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS), que deverá ser entregue à Receita Federal do Brasil, por meio de módulo do aplicativo PGDAS-D.

O setor ressalta a atenção especial para o preenchimento dos quadros 20 e 24 que se refere a aquisição de produtos primários de produtores rurais e serviços de transportes realizados, evitando a retificação ou ainda sofrer penalidade por ausência de informação ou informação indevida.

Além de obrigação acessória, este documento que é de fundamental importância para a elaboração de índice de participação do município perante ao Estado e que determinarão os repasses do ICMS, que retornam no próximo ano ao nosso município.

Quaisquer dúvidas, os interessados podem entrar em contato através do telefone: 3902-1093.