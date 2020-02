PM de Arapongas cumpre mandado de prisão durante 'Operação Saturação'

Um homem de 45 anos foi preso na noite de ontem (03), em Arapongas, durante a operação saturação, realizada pelas forças de segurança do município.

De acordo com o relatório da polícia militar (PM), a prisão aconteceu no Jardim San Raphael. Durante o trabalho de bloqueio de trânsito e abordagens, os policiais identificaram o homem como sendo foragido da justiça, pois estava com um mandado de prisão em aberto. Ainda de acordo com o relatório policial, o homem teria ficado agitado com a abordagem, e precisou ser algemado para ser encaminhado para a delegacia.



A operação saturação foi realizada entre 20h e 00h, com bloqueios policiais em diversos bairros da cidade, resultando em abordagens de veículos e pessoas, com o objetivo de promover maior sensação de segurança para a população.