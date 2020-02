Merendeiras das Escolas Municipais e Cmei’s, de Arapongas, passam por capacitação 

Seguindo o cronograma de atividades da Semana Pedagógica 2020, as merendeiras que atuam nas Escolas Municipais e Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s) participam amanhã(04), de uma capacitação que vai abordar temas como: “ Colaboração como estratégia de sobrevivência coletiva” - com os palestrantes Ericson Makarius Borges – mestre em psicologia e especialista em neuropsicologia e Maria Elisabete da Silva Borges – psicóloga e especialista em dinâmica dos grupos e neuropsicologia.

Haverá também a apresentação de um documentário sobre Merenda Escolar, almoço e dinâmicas de relacionamento no ambiente de trabalho.

As atividades terão início às 8h30 e seguem até as 16 horas. "Será um belo momento de capacitação e maior proximidade entre essas grandes profissionais, que são a engrenagem as escolas e cmei’s, que cozinham com dedicação e muito amor”, disse a gerente da Central da Merenda Escolar, Marta Pilatti.