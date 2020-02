Prefeito anuncia novos investimentos durante a abertura do ano letivo

Durante encontro realizado na manhã desta segunda-feira (03), no Centro de Eventos Carpe Diem, a Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Educação, deu início ao cronograma de atividades da Semana Pedagógica para o ano letivo de 2020 – antecedendo a volta às aulas, que acontece na quarta-feira (05). O evento contou com a presença do prefeito Sérgio Onofre, secretário de Educação, professor Peta, além de todos os professores das escolas municipais e dos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEI’s).

Conforme o secretário da Pasta, o ano letivo começa com boas perspectivas para uma educação de qualidade em Arapongas. “Quando assumi a Secretaria de Educação, me comprometi junto ao prefeito atuar para uma educação de qualidade, que valorize cada profissional e cada aluno. E é nesse caminho que queremos trilhar. Aos poucos, reorganizei a equipe técnica que atuará diretamente na secretária e tenho a certeza de que será uma atuação que vem somar com os conceitos fundamentais dessa área tão importante. Nosso lema é educação com seriedade e respeito aos profissionais, alunos, pais e comunidade”, afirmou Peta.

O prefeito destacou a importância de cada profissional para a educação de Arapongas. “Todos os nossos esforços são para uma educação de qualidade e são vocês, verdadeiramente, que conduzem a educação no rumo certo. Ser professor é ter comprometimento e, mais do que isso, ter dom. E temos a certeza que cada um de vocês carrega isso consigo. Que possamos seguir no caminho do respeito, priorizando a educação de qualidade. Meu gabinete sempre esteve e está de portas abertas para recebê-los. Com sugestões ou críticas construtivas, todos têm essa liberdade”, disse o prefeito.

Onofre também mencionou novos projetos e demais investimentos que tendem a fortalecer a educação em 2020, entre eles a construção de uma escola no Jardim Caravelle, contemplando também bairros adjacentes. Os investimentos, de R$ 5 milhões, são oriundos de recursos do deputado federal Luciano Ducci (PSB), dos quais R$ 3 milhões já estão em caixa. O processo de licitação para a obra deve ocorrer nos próximos dias. Investimentos também para a construção de escola na região do Conjunto Padre Chico, com recursos de R$ 7, 4 milhões, através do deputado federal Pedro Lupion (DEM), e construção de novo Cmei próximo ao Jardim Interlagos, que visa oferecer maior capacidade de atendimento ao atual Cmei Ismênia Antoniolli Grassano, localizado na Rua Rolinhas.

O prefeito citou também a licitação para a construção do Colégio Estadual do Alto da Boa Vista, na ordem de R$ 7,7 milhões. “Na próxima semana, tenho uma reunião já marcada com o governador Ratinho Jr para propormos também um novo projeto para uma escola municipal no Conjunto Flamingos, repassando a atual Escola Alzira Horvatich ao governo, além de outros investimentos importantes para o cenário da educação de Arapongas. Portanto, temos boas perspectivas para esse ano”, reforçou. O prefeito enfatizou também o aumento de 12,84% no piso salarial dos professores, anunciado em janeiro pelo atual presidente da República, Jair Bolsonaro.

A abertura do ano letivo 2020 contou também com bênção aos profissionais, com o diácono Laerte Tessaro Jr, da Paróquia Santíssima Trindade, apresentações dos alunos do Cmei Primeiros Passos, do Jardim Caravelle, e declamação de poemas pelo aluno João Pedro Mariano Luiz, do 5º ano da Escola Municipal Antonica.

A semana pedagógica 2020 segue com atividades na tarde de hoje (03) e nos períodos matutino e vespertino desta terça (04), para todos os professores. As merendeiras passam por capacitação das 8h30 às 16h, também nesta terça (04).