Secretaria de Esporte se prepara para o 12º Campeonato de Futsal no Ginásio Mateus Romera

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria de Esporte tem se preparado para uma sequência de atividades que deverão movimentar o cenário esportivo municipal, entre eles, será realizado o 12º Campeonato de Futsal no Ginásio Mateus Romera, nas categorias: adulto masculino, feminino e veterano.

As inscrições estarão abertas a partir do dia 06 de março e podem ser feitas diretamente na Secretaria de Esporte, pelo site www.arapongas.pr.gov.br/esporte ou diretamente na secretaria do Ginásio Mateus Romera. O congresso técnico será no dia 11 de março. O campeonato terá início no dia 16 de março.

Para maiores informações os interessados devem ligar no: 3902-1265.