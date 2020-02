Presidente do ‘Arapongão’ entra com recurso na CBF para garantir participação do time na 2ª Divisão de 2020

Depois de ficar de fora oficialmente da disputa da 2ª Divisão do Campeonato Paranaense de 2020, e ser rebaixado para a 3ª Divisão de 2021, o Arapongas Esporte Clube (AEC) tenta agora uma manobra junto à Confederação Brasileira de Futebol (CBF), para tentar recuperar a vaga perdida.

Em meio a rumores de dívidas e processos judiciais contra o clube, o AEC ficou fora do Campeonato Paranaense deste ano, porque não fez a inscrição para garantir o lugar no certame.

De acordo com a Federação Paranaense de Futebol (FPF), o prazo encerrou sem que representantes do clube realizassem o procedimento para se inscrever.

O presidente do 'Arapongão' Renato Souza Rodrigues, falou com exclusividade ao Tnonline, e disse que já deu entrada em um pedido junto a CBF para reverter a situação do time, que ele classificou como absurda. “Depois de muita insistência, terceirizei o time para um grupo de empresários araponguenses, que assumiram em contrato alguns pagamentos para o clube, entre eles, o da inscrição na FPF para a disputa do campeonato, no valor de R$ 1.400. É absurdo saber que o time está nessa situação por conta da falta desta inscrição”, lamentou.



Rodrigues conta que só ficou sabendo da falta de pagamento da inscrição um dia antes do arbitral, quando já não havia mais tempo hábil para reverter a situação. “Agora estou correndo atrás e fazendo minha parte para tentar recuperar o time. Conquistamos em campo, jogando, o direito de disputar a 2ª Divisão do Paranaense deste ano e não posso aceitar esta situação”, afirmou.



O arbitral que definiu as equipes para a disputa de 2020 aconteceu no último dia 23 de janeiro, em Curitiba, sem a participação de nenhum representante do clube de Arapongas.



Em consequência de não disputar o campeonato deste ano, o Arapongas Esporte Clube foi diretamente rebaixado para a 3ª Divisão do Paranaense de 2021, em decisão publicada no último dia 31 de janeiro pela FPF.



Ainda não há previsão para que o recurso movido na CBF pelo presidente do ‘Arapongão’ seja julgado. As disputas da 2ª Divisão do Campeonato Paranaense devem começar em abril.



“O time está suspenso por enquanto. Até que se resolva esta situação, não tem Arapongas Esporte Clube”, finalizou o presidente.