Vítimas fatais do acidente na PR-444 foram identificadas

As três pessoas que morreram após acidente na noite deste domingo (2), na PR-444, em Arapongas, foram identificadas. Joseja Maria da Silva de 67 anos e seu neto, Alan Caetano Costa de 22 anos estavam no Crossfox de Assaí.

Lauro Alberto Vieira de 43 anos, que estava no HB 20 com placas de Londrina, também morreu. Lauro já morou em Apucarana e atualmente vivia com a esposa em Londrina. Ele era enfermeiro chefe da Unidade Básica de Saúde, UBS, da Caixa de São Pedro.

A notícia da morte do enfermeiro gerou uma grande comoção. Trabalhadores da saúde de Apucarana lamentaram profundamente e ressaltaram o profissionalismo de Lauro.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 19h30 e aparentemente foi uma colisão frontal. As causas serão apucaradas.



Um jovem identificado como Marcos, que estava com a família de Assaí sobreviveu. Ele sofreu ferimentos graves e foi levado para o Hospital.