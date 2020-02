Três pessoas morrem e uma fica gravemente ferida após acidente na PR-444, em Arapongas

Três pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida, após acidente na noite deste domingo (2), na PR-444, em Arapongas. A colisão envolveu um HB 20 com placas de Londrina e um Crossfox de Assaí, no quilômetro seis da rodovia.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o acidente ocorreu por volta das 19h30 e aparentemente foi uma colisão frontal. Conforme informações do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), uma das vítimas chegou a ser arremessada a cerca de 60 metros do veículo e morreu na hora. Um homem com ferimentos graves foi socorrido e encaminhado ao Hospital Norte do Paraná (Honpar). Os corpos das vítimas fatais foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana e até o momento não foram identificados

Até às 20h40, equipes ainda estavam no local atendendo a ocorrência. A PRE apura as circunstâncias em que o acidente ocorreu.