Mulher é esfaqueada pelo ex companheiro em Arapongas

A polícia militar (PM) de Arapongas foi acionada na noite de ontem (01), por moradores do Conjunto San Rafael, para atender uma mulher esfaqueada pelo ex companheiro.

O crime aconteceu em uma casa da Rua Juriti Pitanga. Ao chegar ao local, a equipe encontrou a mulher caída no chão da varanda, em frente à casa, com muito sangue na parte do abdômen, onde ela recebeu golpes de faca do ex companheiro. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) e Bombeiros foram acionados para prestar atendimento a vítima, que na sequência foi encaminhada ao hospital Honpar.



A polícia conversou com moradores que presenciaram a agressão e informaram quem foi o autor, também suas características e características da moto que usou para fugir do local. Diligências foram realizadas, porém o agressor ainda não foi encontrado.