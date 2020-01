Câmara de Arapongas vota processo de cassação da vereadora Angélica Enfermeira; assista

A Câmara Municipal de Arapongas se reuniu em sessão extraordinária na tarde desta sexta-feira (31) para votar relatório da Comissão Processante (CP) que dispõe sobre a cassação ou não do mandato da vereadora Angélica Ferreira (PSC), a Angélica Enfermeira. A comissão investigou denúncia apresentada pelo advogado Oduwaldo Calixto segundo a qual ela teria desviado recursos do Legislativo, no mandato passado, mediante ressarcimento de diárias de viagens fictícias.

Após os trabalhos investigativos, a CP, composta pelos vereadores Fernando Henrique Oliveira (PSDB), presidente; Paulo C[esar de Araújo (MDB), o Pastor do Mercado, relator; e Agnelson Galassi (PHS), membro, apresentou o relatório absolvendo a vereadora. A comissão concluiu pela inexistência de qualquer prova cabal de que a denunciada tenha efetivamente praticado as infrações político-administrativas tipificadas no Regimento Interno. Sendo assim, opinou pela improcedência da acusação e pelo consequente arquivamento da denúncia.

Para ser cassada, o relatório teria que ser rejeitado por dois terços dos vereadores presentes na sessão, ou seja, por 10 votos a 5. Por 9 a 6 ela seria absolvida.

Para votação do relatório, cinco vereadores tiveram que ser afastados do cargo por estarem citados na denúncia. São eles o presidente da Câmara, Osvaldo Alves dos Santos (PSC), o Osvaldinho, Toninho da Saúde (PHS), Adauto Fornazieri (PSC), Rubens Franzin Manoel (PP) e a própria denunciada Angélica Ferreira. Em seus lugares assumiram os suplentes Paulo Boro, Evangelista Pereira da Silva (PHS), Edvaldo Zaramela (PSC), Osael Luiz da Rosa e Valdecir Tudino (PP). A sessão foi conduzida pelo vice-presidente Miguel Messias (PSL). A sessão teve início por volta das 16h20 e até por volta das 19 horas o relatório ainda não havia sido votado.

Acompanhe ao vivo: