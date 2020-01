Concurso público de Arapongas tem mais de 29 mil inscritos

A Comissão Permanente de Concursos Públicos divulgou na tarde desta sexta-feira (31) o número de inscrições homologadas para os dois concursos públicos abertos pela Prefeitura de Arapongas. No total, são 26.276 candidatos para o concurso geral e outros 2.813 para o concurso da Guarda Municipal, somando 29.089 inscritos. “Terminado o prazo para as inscrições e para o pagamento das taxas, esse é o número final de candidatos inscritos e homologados”, informa o secretário de Administração, Valdecir Scarcelli.

No quadro de inscrições confirmadas para o concurso geral, chamou a atenção o grande número de concorrentes para cargos como agente comunitário de saúde (1.898), auxiliar de serviços gerais (1.821) e agente comunitário de saúde (1.392). O relatório também apresentou o quadro de inscrições por cidade. Por Arapongas, são 12.613 confirmadas, vindo depois Londrina, com 3.066, Apucarana, com 2.633, Rolândia, com 938, Maringá, com 740 e Cambé, com 403. Muitos candidatos são de mais longe: de Curitiba, por exemplo, virão 185 concorrentes.

Foram abertas 218 vagas do quadro geral e 5 vagas para o cargo de Guarda Municipal, além do Cadastro de Reservas. A faixa salarial vai de R$ 1.203,94 (piso municipal) até R$ 9.991,51 (salário inicial para médico, podendo este ingressar, caso tenha pós-doutorado, já recebendo o valor de R$ 15.973,31).

PROVAS

Ainda de acordo com a Comissão Permanente de Concursos Públicos, a prova objetiva para os inscritos no concurso geral será aplicada no dia 08 de março, em local e horário a serem anunciados pela Unespar no dia 18 de fevereiro. Para os inscritos no concurso da Guarda Municipal, a prova objetiva será no dia 15 de março, em local e horário a serem anunciados pela Unespar no dia 20 de fevereiro.

O prefeito Sérgio Onofre disse que já era esperado um grande número de candidatos. “Todas as etapas do concurso foram conduzidas da forma mais transparente possível, inclusive com a presença de representantes da OAB, professores, profissionais da saúde e de outras entidades. O concurso é mais um compromisso que nós assumimos e que está sendo cumprido, abrindo as portas da administração para novos e importantes talentos nos mais diversos setores da vida pública municipal”, destaca o prefeito.