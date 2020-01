Conselho Tutelar realiza amplo trabalho na proteção às crianças e adolescentes

Priorizando a garantia dos direitos de menores, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) – Lei Federal nº 8.0698 de 13 de julho de 1990/ Lei Municipal 4 164/2013, o novo grupo de conselheiras tutelares de Arapongas tem mostrado grande empenho na prestação dos serviços.

Destacam-se entre eles os atendimentos de acolhimento institucional, encaminhamento para Centros Municipais de Educação Infantil (Cmei’s), encaminhamentos para os Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), evasão escolar, violação de diretos/negligência familiar, violência física e psicológica, situações de violência sexual/abuso e suspeita, além de orientações e aconselhamento, tanto para os atendidos como para os pais ou responsáveis.

“Queremos aproximar cada vez mais os serviços de competência do Conselho Tutelar junto à sociedade, buscando sempre a melhor atuação na defesa dos direitos das crianças e adolescentes. Tomamos posse no último dia 10 de janeiro e logo de início temos atuado em conjunto, de corações e mentes abertas, cumprindo os nossos deveres”, frisa a presidente do Conselho Tutelar, Eliane Cereia Girassol.

O grupo de titulares é composto também pelas conselheiras Martha Marchiori (vice-presidente), Eloise Cristina Hollandini, Fernanda Moreira de Freitas e Cristiane Sanches Candreva (secretária).

O Conselho Tutelar de Arapongas orienta à população que denúncias e informações devem ser feitas através do telefone: 3902-1159, também pelo: 98806-0832 (disponível 24 horas) ou ainda pelo Disk 100. O Conselho está situado na Rua Pombas, 965 – Centro.